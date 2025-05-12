九龍塘豪宅珏堡四房1792.8萬「腰斬」價蝕沽 夠買4伙嘉湖兩房
撰文：黃祐樺
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豪宅市場交投活躍，惟以二手成交以蝕讓為主。最新九龍塘豪宅珏堡有高層四房以1,792.8萬元蝕沽，持貨4年帳面「腰斬」需蝕讓1,587.2萬元或47%離場，蝕幅夠買4.4伙嘉湖山莊兩房。
據市場消息指，是次成交為九龍塘豪宅珏堡高層D室，實用面積1,329平方呎，屬四房間隔，據知單位最初以1,850萬元叫價放盤，新近以1,792.8萬元沽出，呎價約13,490元。
2021年買入價3380萬
至於，原業主於2021年樓市高位以約3,380萬元二手購入，持貨至今4年，是次轉手帳面蝕讓1,587.2萬元離場，單位期內貶值47%。
蝕幅夠買4.4伙嘉湖山莊兩房
參考最近嘉湖山莊一宗兩房的二手成交，實用面積441平方呎，以356.8萬元沽出。即今次珏堡蝕幅夠買4.4伙嘉湖山莊兩房。
事實上，珏堡過去的二手成交不多。於2024年9月及11月，分別1,668萬元沽出地下及1樓D室，及以1,900萬元沽出2、3樓H室。兩名業主分別持貨6年及12年，均需帳面蝕讓三至四成半離場。
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