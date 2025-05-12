恆興業趙善簪家族2.5億放售中環皇九甲廈　較10個月前劈價6000萬

由恆興業集團趙善簪家族及相關人士所持有的中環皇后大道中9號10樓全層總部，新近以「 現狀」形式交吉出售，意向價為約2.5億元，呎價為18,222元。較2024年7月時以3.1億元放售，減價6000萬元或19.4%。



較10個月前叫價減6000萬

是次放售的香港中環皇后大道中9號10樓全層，建築面積約13,719平方呎。

世邦魏理仕香港資本市場部資深董事黄懿誠表示，參考2024年皇后大道中9號三宗成交，分別為針織商人羅建生相關人士以1.45億元出售2301至03單位，呎價約18,575元。

外資證券行羅沙證券DA ROSA家族以4,000萬元出售701單位，呎價約22,663元；及觀瀾湖集團相關人士以3.1億元沽29樓全層，呎價約22,514元。

中環皇后大道中9號。

放售價較32年前買入高1.39億

據知，趙氏於1993年以約1.11億元購入，持貨32年，現時放售價較當時高約1.39億元，升值1.25倍。

趙善簪為恒興業集團創辦人，為著名企業家，而其妻子趙曾學韞為慈善家，享有「慈善女皇」之稱。