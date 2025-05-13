不足1個月連沽兩伙愉景灣洋房 太子珠寶鐘錶鄧鉅明套現5776萬
撰文：黃祐樺
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豪宅市場有名人沽貨個案。太子珠寶鐘錶主席鄧鉅明新近再以2,888萬元沽出愉景灣另一幢洋房，持貨29年帳面升值約1.31倍。連同是次成交，鄧鉅明在不足1個月已連沽2伙愉景灣洋房，吸金約5,776萬元。
市場消息指，是次成交為愉景灣3期單號洋房，實用面積為2,413平方呎，屬三房間隔，連約495平方呎花園及812平方呎前庭，望海景，單位新近以2,888萬元沽出，呎價11,969元。
↓↓愉景灣3期單號洋房↓↓
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不足1個月連沽2伙洋房 吸金逾5700萬
原業主為太子珠寶鐘錶主席鄧鉅明，早於1996年以1,250萬元購入，曾於2021年作內部轉讓，是次沽出帳面獲利1,638萬元，持貨至今29年，洋房期內升值1.31倍。
值得留意的是，鄧鉅明在上月同樣以2,888萬元沽出愉景灣另一幢實用面積為2,413平方呎的洋房，當時持貨24年，轉手帳面大賺1,688萬元或1.4倍。換言之，連同是次成交計，不足1個月已連沽2伙愉景灣洋房，吸金約5,776萬元。
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