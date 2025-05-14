荃灣翠濤閣商場全層減價放售 意向價1.1億 月收44萬租
撰文：李明珠
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民生區再錄大額物業放售。荃灣翠濤閣商場1樓全層最新委托以連租約形式出售，意向價約1.1億元，意向呎價約6,000元。最新叫價較一年多前叫價調低約1,000萬元，減價約8%。
中原（工商舖）商舖部副區域營業董事陳思然表示，是次物業為荃灣青山公路荃灣段644至654號翠濤閣商場臨街1樓全層連2樓7號車位，合共面積約18,019平方呎。物業於1年前曾叫價1.2億元連租約形式出售，最新主動下調叫價至1.1億元，意向呎價約6,000元。
月租收入44萬、新買家可享4.8厘回報
陳思然補充，物業全層由多個商戶承租，現時出租情況理想，出租率接近100%，每月月租收入約44萬元，預計新買家可享約4.8厘租金回報。
最大租戶「24/7 Fitness」、加租15%續租約
當中涉及租用面積最大的3號舖現由連鎖健身室「24/7 Fitness」租用，涉及面積約6,272平方呎。該租戶由2022年疫情期間開業至今，完成三年約期，新近續租三年，最新月租約15.8萬元，租金較之前租約上升約15%。
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