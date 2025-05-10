粥都冇得食！海皇粥店倒閉　高峰擁30間舖、啃得落40萬舖租｜燈神

開業33年的海皇粥店喺周三（7日）宣佈全線結業，震驚全港市民，突然「連粥都冇得食」，真係令人傷心。燈神有幸都喺海皇粥店關門前一個星期幫襯過其中一間分店，宜家諗返原來當時已經有唔少倒閉的蛛絲馬跡。



倒閉前一周舖面僅一名樓面 冷氣機漏水待維修

上個星期去到海皇粥店店舖門口，見到舖頭入面只有一位樓面姐姐，負責曬落單上菜同埋收銀，但間舖樓面目測都有過千呎，都擺到10幾張枱。之後燈神行到入去舖頭，但個位姐姐見到我同友人，都完全無打招呼，亦無同我地講話要坐邊。咁我估可能佢都忙緊啦，就自己揾咗張枱坐，後尾仲發現嗰個位原來上面部冷氣機漏水，有待維修，所以就自行再調位。

海皇粥店葵芳好爵中心分店，在周四（8日）未有開舖。（香港01相片）

樓面失蹤5分鐘「似唔想做」

到燈神睇完餐牌準備落單嘅時候，一抬頭就發現個姐姐已經唔見咗人，成個樓面都見唔到有職員。當時其實餐廳入面都有幾枱客，見到當中都有部分客想落單，大家唯有一齊坐喺位到等；最後等左5分鐘先見到姐姐喺廚房行出黎逐台落單。職員整體感覺比人都係沒精打采，「似唔想做」。

海皇粥店葵芳好爵中心分店，在周四（8日）未有開舖。（香港01相片）

蘿蔔糕「成塊磚」分量多到嚇親人

因為燈神個日胃口一般，所以叫咗個分量較細嘅餐，有一碗迷你粥、蘿蔔糕同半份油炸鬼。點知食物黎到之後，發現食物質素出乎意料地幾好，口味同賣相都唔錯，分量仲要多到嚇親人。本身燈神都預咗碟蘿蔔糕應該都係細細塊架啦，點知送到黎竟然有「拳頭」咁大，大到成塊磚咁，個厚度分分鐘厚過新年出去買嗰啲一底底嘅預製蘿蔔糕。

呢個咁豐富嘅餐只係賣緊44蚊，平過好多茶餐廳午餐。當時燈神都心諗係咪真係做得住㗎，點知最後真係一語成讖，非常可惜。

海皇粥店售賣的蘿蔔糕相當有份量。（網上圖片）

高峰期全港擁24間分店 日常運作靠「五常法」

又有老字號倒閉，燈神當然感到十分難過，1992年創立的海皇粥店，雖然只係賣粥這一類平民食品，但其實過去都輝煌過，2017年就係佢地高峰期，當時全港擁有24間分店，其後高峰期聽聞有超過30家分店。

佢地老細之一、執行董事蕭楚基，果陣仲接受傳媒訪問講過成功要素就係「五常法」。即係話店舖日常運作就要「常組織、常整頓、常清潔、常規範、常自律」，而且仲一早設有中央廚房，所以就唔會好似舊式食肆成間舖都「油立立」。

昔日雄心壯志話「有資格上市」 分店規模上望40間

當時蕭楚基仲講過，海皇粥店「有資格上市」，仲話會擴大規模去到40間舖，到時機成熟就去馬。但時至今日，估唔到海皇粥店最終竟然突然倒閉，昔日的上市大計亦夢碎。

海皇粥店葵芳好爵中心分店，在周四（8日）未有開舖。（香港01相片）

高峰期灣仔分店月租高達40萬

昔日海皇粥店分店網絡龐大，租金成本當然都好重皮，睇返舊資料，2017年3月海皇粥店喺灣仔莊士敦道本身都有間分店（莊士敦道137至139號新盛商業大廈地下及地庫），合共就2,350平方呎，1993年已經由海皇粥店以每月16.5萬元租用，其後去到2014年，租金已經升到37萬元，不過一樣被業主加租趕走。

所以當時海皇粥店就轉租莊士敦道另一舖位（莊士敦道151至155號地下B舖），月租大約40萬元，但係面積就有3,148平方呎，即係租金差不多，但舖位就大好多。由上述兩個舖位租務來看，睇得出昔日海皇粥店承租能力相當不俗。

去到今時今日，工商舖價格大插水，商業物業租金同樣向下挫，燈神相信舖位租金已經平咗一大截，但近年一眾老字號都做唔住倒閉收場，睇嚟證明咗香港市民的消費習慣已經徹底改變，習慣北上或外遊消費，呢一個趨勢暫時仲未完，睇嚟一眾老字號都要捱多陣。

海皇粥店葵芳好爵中心分店，在周四（8日）未有開舖。（香港01相片）