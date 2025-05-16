英皇ONE JARDINE'S LOOKOUT首宗租 開放式月租1.65萬 呎租92元
撰文：黃祐樺
出版：更新：
租務市場暢旺，英皇國際（0163）旗下跑馬地ONE JARDINE'S LOOKOUT最新錄得首宗租務成交，一伙開放式單位最新以每月1.65萬元租出，呎租高達92元。另外項目一房亦獲專業人士以1.85萬元承租。
開放式戶月租1.65萬 呎租約92元
該單位為One Jardine's Lookout 中層A室，實用面積180平方呎，屬開放式間隔，新近以1.65萬元租出，呎租約92元。業主於去年10月以約381.2萬元一手買入單位，持貨7個月租出，以是次租金計，業主租金回報約5.2厘。
專業人士1.85萬租一房
除開放式戶外，一房亦有捧場客。最新以1.85萬元租出中層F室，實用面積272平方呎，屬一房間隔，向東，呎租68元。至於新租客為本地專業人士，因心儀跑馬地區住環境，見上址樓齡新，間隔實用，故快速決定承租。業主則於2024年以697萬元一手購入單位，收樓後立即順利租出，租金回報約3.2厘。
凱施餅店蕭偉堅牛頭角兩伙舊樓淪銀主盤 遭銀主叫價530萬放售鰂魚涌康怡花園兩房620萬蝕沽 長情業主買入28年都蝕住走西沙第1B期SIERRA SEA加推288伙 入場319.5萬 周日次輪賣385伙新盤戰報｜收租客連掃6伙維港．雙鑽一房收租 涉資逾3400萬