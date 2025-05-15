凱施餅店蕭偉堅牛頭角兩伙舊樓淪銀主盤　遭銀主叫價530萬放售

本地連鎖麵包品牌凱施餅店創辦人蕭偉堅名下再有物業遭銀主沒收。由蕭偉堅所持有的兩伙牛頭角舊樓淪銀主盤，最新遭銀主各以320萬元及210萬元叫價放售。



市場消息指，是次放售為定富街83至103號富裕大廈低層F室，實用面積357平方呎，單位最近遭銀主以320萬元叫價放售，平均呎價8,964元。

據資料指，單位由蕭偉堅以個人名義在2013年以230萬元購入，單位至今12年，如成功以上述叫價賣出，單位期內升值90萬元或39%。

牛頭角舊樓定富街83至103號富裕大廈。

另外，銀主同時又放售同區牛頭角定安街37至43號立興大廈低層5室，實用面積分別為310平方呎，以210萬元叫價放盤，呎價6,774元。

據資料指，上述低層5室由蕭偉堅以個人名義在2014年以190萬元購入，單位至今11年，如成功以上述叫價賣出，單位期內升值20萬元。

牛頭角定安街37至43號立興大樓。