西沙第1B期SIERRA SEA加推288伙　入場319.5萬　周日次輪賣385伙

新地（0016）旗下西沙住宅項目第1B期SIERRA SEA，昨日進行首輪銷售168伙，當中以價單形式賣160伙即日沽清。發展商漏夜加推288伙，入場費319.5萬元起。另落實本周日次輪價單賣376伙，另招標9伙。



是次加推屬第3號價單共288伙，折實售價約319.5萬至1,048.8萬元。當中入場單位為第3座2樓J在室，實用面積302平方呎，屬一房間隔，扣除15%折扣優惠後，單位折實售價約319.5萬元。

另落實本周日次輪發售385伙，當中以價單形式賣376伙，另落實9伙以招標形式發售。

新地（0016）位於西沙項目。

總補地價金額共涉逾196億

翻查資料，新地為該項目籌備超過20年，並曾為項目進行補地價，涉及金額高達196.4億元，為歷來最大單一補地價項目。

發展商首先於2017年以約158.9億元完成首階段補地價，涉及約497.66萬平方呎樓面，每呎補地價約3,193元。其後於2021年再以約37.2億元完成補地價，新增樓面面積106.46萬平方呎，每呎樓面地價約4,245元。及後再於2013年6月再完成修訂契約，涉及金額僅約145萬元。