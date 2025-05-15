元朗市中心唐樓126萬有交易！靚裝一房送天台　料勁賺8厘租｜多圖

撰文：李明珠
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元朗區新盤供應多，持續拖累區内二手樓價。元朗唐樓鴻福樓一伙天台特色戶，最新以126萬元沽出，呎價僅4,565元，呎價水平等同公屋。原業主於2015年買入單位，帳面蝕讓32萬元離場，10年貶值兩成。

美聯物業區域經理翟安暉表示，該單位為鴻福樓高層A室，實用面積276平方呎，一房間隔連天台。據悉，單位最初叫價143萬元放盤，近日獲新買家洽詢。新買家為投資者，睇樓一次後隨即決定拍板入市作收租用途，最終議價以126萬元承接，折合呎價4,565元。

圖片可見，雖然單位樓齡較高，但原業主之前翻新單位花費約20萬元，内裝新淨企理。另外，大廈亦位處元朗市中心，鄰近元朗大馬路。

↓↓鴻福樓高層A室↓↓

戶型罕見、租金回報可達8厘

代理指，是次單位的戶型屬唐樓中較為罕見的間隔，還附送了天台，估計市價至少170萬至200萬元，可見成交價非常「抵買」。另外，單位市值月租約8,500元，按最新成交價計算，租金回報高達8厘。

原業主於2015年以158萬元買入單位，持貨10年轉手，帳面蝕讓32萬元，單位期内貶值20%。

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