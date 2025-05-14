將軍澳半新盤518萬蝕沽　送埋天台都要低市價賣　6年樓價蒸發一半

在樓市高位時推出的半新盤再錄得大幅蝕讓。將軍澳Monterey一伙特色單位最新以518萬元易手，呎價14,153元。原業主於2019年一手買入單位，帳面慘蝕497萬元離場，樓價蒸發一半，創屋苑最高蝕幅紀錄。



市場消息指，該單位為Monterey第5座高層E室，實用面積366平方呎，一房間隔，為天台特色單位。據悉，原業主早於去年中開始放盤，最初叫價860萬元，其後因應市況多次調整價格。最終近日以518萬元易手，累減342萬元或40%，折合呎價14,153元。

天台特色戶再低市價一成、樓價蝕讓一半

資料顯示，屋苑近期錄得約5宗二手成交，平均成交呎價為15,657元。可見是次單位雖為特色單位，但呎價較普通單位的市價還要低出一成。

原業主於2019年以約1,015萬元一手購入單位，持貨6年，是次易手帳面蝕讓約497萬元，單位期內大幅貶值49%接近一半，創屋苑最高蝕幅紀錄。