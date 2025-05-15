投資客賣股票換磚頭 460萬買嘉湖山莊三房 上手10年僅平手走
撰文：李明珠
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股市波動，部分投資者將資金轉投樓市。天水圍嘉湖山莊一伙三房單位最新以460萬元沽出，呎價約7,210元。原業主於2015年入市，帳面僅平手離場，料需實蝕使費。
利嘉閣地產分行經理蕭啟諾表示，該單位為嘉湖山莊景湖居3座低層A室，實用面積約638平方呎，屬三房套間隔，向西南，外望內園池景。原業主最初以470萬元叫價放盤，經議價後以460萬元沽出，呎價約7,210元。
賣股票轉買樓避險
代理透露，新買家為區內客，見樓價已由高位回調，決定售出部分股票轉買物業避險，睇樓後見單位保養簇新景且景觀理想，遂決定入市。
原業主於2015年以約460萬元買入單位，至今持貨10年，是次轉手帳面仍需平手離場；若扣除使費需實蝕離場。
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