新盤戰報｜沙田瓏珀山四房2969萬標售 呎價1.9萬
撰文：李明珠
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新盤市場錄得大額成交。新地（0016）旗下沙田瓏珀山一伙四房大宅，最新以2,969.1萬元招標售出，呎價19,874元。項目至今累售216伙。
沙田瓏珀山錄得一宗標售成交，涉及單位為Crown Tower 22樓C室，四房雙套間隔，實用面積1,494平方呎。單位成交金額為2,969.1萬元，成交呎價19,874元。發展商指，項目開售至今累售共216伙。
啟德天瀧三房3380萬沽
恒地（0012）旗下啟德天瀧亦錄成交。成交單位為7座12樓A室，實用面積1,002平方呎，三房間隔。單位成交價3,380萬元，折合呎價33,733元。
項目至今累售146伙，連同車位在內，合共套現約60.8億元。
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