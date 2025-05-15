山頂Mount Nicholson事隔6年再推！下周三招標頂層Penthouse
撰文：黃祐樺
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由九倉（0004）及南豐合作發展、會德豐負責銷售的山頂超級豪宅Mount Nicholson第二期，事隔6年再上載新銷售安排，以招標形式推出頂層Penthouse B，招標時間為今年5月21日（下周三）早上10時至下午1時，招標3小時。
實用面積4217呎、連天台3112呎
據樓書資料，是次招標的頂層Penthouse B位於項目第二期B座，實用面積4,217平方呎，屬四房四套連儲物室間隔，連3,112平方呎天台，設私人升降機大堂。
翻查資料顯示，項目第二期前一張銷售安排要追溯至2019年，當時同樣以招標形式發售洋房12號。
3年前起開始出現二手蝕讓或登記個案
不過MOUNT NICHOLSON 近年開始出現二手蝕讓個案，最近2025年MOUNT NICHOLSON D座低層戶，實用面積4,596平方呎，採四房四套設計，以2.975億元沽出，成交呎價約64,730元。惟持貨8年帳面貶值1.437億元或32.6%。
另在2023年2月份，MOUNT NICHOLSON D座中層分層戶，實用面積4,596平方呎，採四房四套設計，以3.9億元沽出，成交呎價約84,856元。惟持貨4年帳面貶值1.3899億元或26%。
此外，由香江集團董事長劉志強之女兒劉楸妍持有的Mount Nicholson 16樓C室，在2022年12月以5億元登記易手，較2021年11月買入價約5.6億元，一年間帳面貶值約6,000萬元。不過當時有代理消息指，上述單位過去未曾在市場放售，不排除業主自行沽出單位，或涉內部轉讓。
亞洲樓王分層戶呎價高達14萬 名人業主雲集
Mount Nicholson貴為「亞洲樓王」，目前仍是全亞洲分層戶呎價最貴的屋苑，屋苑一個高層D室在2021年11月以近6.4億元沽出，成交呎價高達14.08萬元，貴絕全亞洲。而屋苑的業主位位非富則貴，包括賭王四太梁安琪、大鴻輝興業創辦人兼主席梁紹鴻等。
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