周末新盤錄437宗　按周飆7.6倍　第1B期SIERRA SEA次輪376伙沽清

一手市場暢旺，過去周末（17日至18日）新盤市場錄得約437宗成交，較上周的51宗大升約7.6倍。新地（0016）旗下西沙住宅項目第1B期SIERRA SEA次輪價單賣376伙，再次即日沽清全數單位。SIERRA SEA兩期開售至今不足1個月，暫沽出約1,300伙。



凱和山周末凱和山周末連沽7伙

路勁地產（1098）及深圳控股合作發展的屯門新盤凱和山周末連沽7伙，吸金逾2,953萬元，該批單位成交價由366.02萬元至416.87萬元，呎價8,194元至9,928元。當中最貴一伙為第3座5樓D室，兩房連開放式廚房間隔，實用面積496平方呎，成交價416.87萬元，折實呎價8,405元。

維港．雙鑽連沽7伙吸金4814.8萬

中海外（0688）旗下啟德跑道區現樓項目維港．雙鑽連沽7伙，吸金4,814.8萬元，該批單位成交價由513.8萬元至1,022.2萬元，呎價16,846元至23,232元。當中最貴一伙為2A座10樓A單位，實用面積440平方呎，屬兩房連開放式廚房 ，以1,022.2萬沽出，呎價23,232元。

中海外（0688）旗下啟德跑道區現樓項目維港．雙鑽。

瑜一．天海連沽2伙

華懋集團及港鐵（0066）合作的何文田站上蓋項目瑜一．天海連沽2伙單位，即日套現逾1,800萬元。涉及為第2B座20樓E室，屬兩房間隔，實用面積469平方呎，成交價為1,089.87萬元，呎價約23,238元。另一伙售出單位為第1B座5樓E室，屬一房間隔，實用面積364平方呎，成交價為726.58萬元，呎價約19,961元。

華懋集團及港鐵（0066）合作的何文田站上蓋項目瑜一．天海。（李明珠攝）

投資客459.5萬元買英皇澄天一房

英皇國際（0163）旗下香港仔舊大街80號項目澄天亦以459.5萬元沽一房，涉及為18樓E室，實用面積287平方呎，呎價16,010元。新買家為同區分支家庭，計劃購入物業後短期先出租長遠會自用。澄天迄今售出105伙，佔項目整體95%，合共套現近6.4億元。