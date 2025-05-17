樂見中美談判達成首階段協議　經濟何時復甦　還看利率走勢

中美關稅糾紛取得突破性進展，喜見雙方達成首階段協議，雙方暫緩互徵巨額關稅90天。唯美國仍然加徵中國（連芬太尼）30%，中國也加徵美國10%，這樣的結果算是還有生意可做，相信特朗普政府是受到國內商界壓力，才願意作出讓步，比如農商要賣大豆，波音公司想出售飛機，同時美國科技公司也不能缺少中國稀土等等。



貿易戰沒有贏家，美國向全球加徵關稅，表面上華府是可以多一些稅收，但是生意少了，最終稅收可能也多不了多少。有一樣是肯定的，就是美國市場上的貨品會少一點，物價也會高一些，而商界的利潤也受到影響，至於影響有多大，暫時難以估計。希望90天的緩衝期，中美談判能取得實質的進展，最終能解決大部分問題。筆者認為，要回到以前沒有加征關稅時期是很難的，特朗普拋出這樣一個單邊霸凌的關稅措施，肯定是要拿一些好處才肯罷休的。

正當人們感到十分沮喪的時候，本港銀行同業拆息（Hibor)卻連日出現大幅下調，執筆之時的這一兩天，同業拆息跌至1.33釐至1.5釐左右，與本月初的3.98釐比較，明顯下調了2.5至2.6釐，真是意想不到。我夠膽講，如果同業拆息長期回落到1釐至1.3釐或以下，經濟馬上復甦，樓股一定興旺。不過，由於美元利息和香港最優惠利率仍然居高不下，因此本港同業拆息（Hibor)近日的大幅下降是暫時的，最後還是會回升。估計今年美聯儲會減息兩至三次，本港Hibor將保持在3釐左右，也就是說，今年利率會有適當程度的下調，加上關稅戰得到緩和，香港經濟不會像市場預期的那麼差。

只訪問唱淡專家 媒體不專業

本欄多次強調，除了受國際地緣政治影響之外，利率的走勢也影響香港經濟表現，直接左右樓市和股市的升或跌。很多網友總是不滿筆者樂觀的態度，他們認為不評論今年樓價再跌1至3成，便不夠專業，甚至拿個別資深地產專家的唱淡言論來質疑本人。說實在的，現今媒體少了那種公平處事方式，以前訪問樓市專家是兩方面的，看好看淡者都能夠有所表達，再讓觀眾自己去衡量，如今大多數媒體卻只是訪問唱淡的一方。很抱歉，筆者還是有個人見解，評論要實事求是，忠於事實，不想刻意譁衆取寵，仍然維持今年樓價上落在5%左右的看法。

近日有本地銀行裁員一事，又被淡友們炒作一番，大唱經濟衰退、裁員減薪，甚至聯想到被解僱職員的物業，變成負資產甚至淪為銀主盤等。香港人總是帶有悲觀情緒，有意無意唱跌香港，其實銀行只是裁掉核心業務的1%員工，涉及的應只有約70人，不會加大香港整體失業率。面對目前的經濟環境，重資產的地產界、傳統產業的經營者和借貸較高的中小企業，都由於利率高企引致負擔沉重，他們的確仍然面對一些困難。

然而，市場開始出現暗湧，近日大型新股上市集資，超額認購凍結金額巨大；西沙新樓盤迅速售出近千個單位，幾輪開售都是「一Q清袋」，顯然金融和地產都出現復甦跡象。雖然經濟環境仍然嚴峻，但是一定要堅守陣地，保持財政穩健，當利率大幅回落，便是反攻之時。此外，信心是重要因素，這麼多優秀人才移民香港，全球資金仍在不斷湧入，這些聰明的人已經了解過全球各地，他們知道何處是理想居所，一張香港身分證，將會越來越讓人夢寐以求。

【財經專欄】蔡志忠｜亞洲地產創辦人、香港專業地產顧問商會榮譽會長

從事地產行業近38年，擁有豐富的工商舖投資經驗。集團旗下企業包括財務、飲食、百貨商店、超市、迷你倉、共享工作間等等，業務多元化發展。

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