元朗世宙三房不足24小時閃電蝕沽　上車客睇樓逾1年760萬買心頭好

二手市場以蝕讓成交為主。最新元朗世宙三房套放盤不足24小時，即以760萬元沽出，呎價11,783元，低估價最多14%。



上車客四出睇樓逾一年

美聯物業分行市務經理郭展鵬表示，該單位為元朗世宙3座低層F室，實用面積645平方呎，屬三房套間隔，單位最初以800萬元叫價放盤，座向東南方向，放盤不足24小時，以760萬元沽出，呎價約11,783元。

至於，新買家為區內上車客，四出睇樓逾一年，因鍾情單位位於元朗市中心，單位呎價低水，在睇樓一次後即時成交單位。

↓↓元朗世宙3座低層F室↓↓

低估價最多14%

據中銀網上銀行估價，上述單位估價為676萬元，而恒生估價則為666萬元，即最新成交價低銀行估價12.45至14.1%沽出。

原業主於2017年5月以763.3萬元購入，持貨8年帳面，是次轉手帳面蝕讓約3.3萬元，單位期内貶值約0.43%。