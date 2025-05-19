王新興牛頭角泰峯錄首宗租　一房月租1.65萬、租金回報3.5厘

由王新興集團發展的牛頭角新盤泰峯，近期開始入伙，屋苑最新錄得首宗預租個案，一伙一房戶以每月約1.65萬元租出，呎租約49元。



利嘉閣淘大一行高級聯席董事鮑允中表示，該單位為2B座中層C室，實用面積336平方呎，一房間隔，座向東南，望山景單位新近以1.65萬元租出，呎價49元。據了解，原業主於2024年４月以561.4萬元買入該單位，而以最新月租1.65萬元計算，業主享有租金回報約3.5厘。

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暫有5個放租盤入場1.6萬元

鮑允中又表示，泰峯暫時約有5個放租盤，叫價1.6萬元至2.55萬元不等，他預計買家陸續收樓，同區無新盤租盤，加上租賃市場旺季將至，相信泰峯會現搶租潮及無睇樓的租賃成交會出現。

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