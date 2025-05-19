蓮香樓月租25萬進駐尖沙咀巨舖　佔地9000呎、24小時營業

逾百年歷史的粵式茶樓蓮香樓擴充，進駐尖沙咀零售區，最新以每月約25萬元租用區內金巴利道25號一個面積約9,000平方呎的巨舖。該新店預計將會作24小時營業。



上述舖位為金巴利道25號長利商業大廈1及2樓巨舖，據悉已獲蓮香樓租用，該巨舖兩層合共約9,000平方呎，每月租金約25萬元，與舊租金水平相若。

兩層巨舖9000呎、每月租金25萬

至於蓮香樓位於中環威靈頓舖位，在上年（2024年6月）已經重新以每月約28萬元重新租用。該舖位為中環威靈頓街160至164號地舖及一樓舖位，建築面積分別各約3,580平方呎及4,833平方呎，合共8,413平方呎，月租約28萬元，平均呎租約33元。

去年4月份蓮香樓前CFO劉家文接受《香港01》訪問時表示，夥拍投資者斥千萬元原址重開中環店，當時又指中環店所在大廈有機會在3年後需要拆卸重建，希望「三年大限」前令品牌重生，更指「既是挑戰，也是機遇」。