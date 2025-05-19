沙田新盤UNI Residence示位曝光！設「三合一」環保露台｜多圖

萬科香港及永泰（0369）合作發展的沙田顯和里UNI Residence，今日（19日）開放示範單位予傳媒，提供一伙一房無改動示範單位，以及兩房無改動示範單位。



首先為一房無改動示範單位，以18樓D室作藍本，實用面積293平方呎。單位樓高3.3米，空間感充足。大門旁位置配置裝飾櫃，方便住戶出門時整理鞋履及放置小物件。

客飯廳開則呈長方形，間隔方正，方便擺放傢俱。飯廳設L型開放式廚房，配備電磁爐、蒸焗爐、抽油煙機等基本家電。客廳連接的「三合一」環保露台，配備定位裝置增加通風，提升實用性。

↓↓18樓D室示範單位↓↓

主人睡房設轉角玻璃窗

另一間為兩房無改動示範單位，以18樓B室作藍本，實用面積394平方呎。單位同樣樓高3.3米，大門配備韓國視頻門鈴及智能門鎖，智能貓眼備有紅外夜視功能及4吋顯示屏，住戶亦可透過手機APP制定一次性密碼，遠程開鎖。

客飯廳以長方形設計，預留大幅牆身方便擺放家具。兩間睡房均設於同一側，主人睡房空間寬敞，設有轉角玻璃窗，增加采光度及觀景角度。浴室方面，採用現代風格，設有鏡櫃及儲物櫃增加收納空間。

↓↓18樓B室示範單位↓↓