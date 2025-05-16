GRAND SEASONS加推138伙　入場價473.9萬起　下周三開售168伙

會德豐地產發展的將軍澳日出康城GRAND SEASONS，今日（16日）加推3號價單，涉及138伙，戶型涵蓋一房至三房，入場一房折實價473.9萬元起，折實呎價14,348元起。另外，項目將於下周三（21日）銷售168伙單位。



GRAND SEASONS第3號價單涉及138伙單位，包括56伙一房（開廚）、72伙兩房（開廚）、1伙兩房（梗廚）及9伙三房一套連工作間連洗手間（梗廚）單位，當中包括5伙平台特色戶及2伙頂層特色戶。單位實用面積283至716平方呎， 折實價由473.9萬至1,388萬元，折實呎價由14,348至19,385元，折實平均呎價15,227元。以售價計，該批單位料可套現約9.8億元，折實約8.6億元。

會德豐地產副主席兼常務董事黃光耀（右二）。（發展商提供）

累售1,159伙 套現近71.8億

會德豐地產副主席兼常務董事黃光耀表示，近日股市暢旺，城中連連盛事帶動經濟下， 刺激SEASONS系列成交非常熾熱，四月至今僅一個半月速沽68伙，套現4.1億元，尤其一房及兩房戶極受歡迎，獲投資收租客、年輕家庭追捧。整個項目至今更累售1,159伙，套現近71.8億元。

下周三銷售168伙單位

項目同日上載3號銷售安排，共推出168伙單位，包括56伙一房（開廚）、86伙兩房（開廚）、13伙兩房（梗廚）及13伙三房一套連工作間連洗手間（梗廚）單位，當中包括5伙平台特色戶及2伙頂層特色戶。單位實用面積283至716平方呎，折實價由472.3萬至1,388萬元，折實呎價由13,989至19,385元，折實平均呎價15,070元。以售價計，該批單位預計可套現約12.3億元，折實約10.8億元。