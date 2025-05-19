黃竹坑滶晨擬周內招標三房、四房單位 料不少於90伙
撰文：黃祐樺
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由新世界發展（0017）、帝國集團、資本策略地產（0497）、麗新發展（0488）、港鐵（0066）合作發展的的黃竹坑港島南岸第5A期滶晨（DEEP WATER PAVILIA），今日（19日）公布最新部署。
新世界發展營業及市務部總監何家欣表示，最快周內招標享清水灣景觀的三房至四房單位，料不少於90伙。項目自上周六下午起提前開放示範單位予VIP參觀，吸引過百組VIP參觀，當中本地及內地準買家人數各半，涉及有家族成員、商人及傳統豪宅買家等。
後市方面，目前市場消息正面、息口回落、關稅戰明朗，加上最近大碼豪宅價錢、宗數有上升，料滶晨有望受惠。
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