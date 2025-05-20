將軍澳新都城兩房短炒成功　上手扣使費3個月後實賺10萬離場

市況回暖，市場屢錄短炒獲利個案。將軍澳新都城一伙兩房單位最新以557萬元沽出。原業主於今年2月買入，最終持貨3個月後成功帳面賺33萬元，即使扣使費料仍實賺10萬元離場。



香港置業首席分區董事劉浩勤表示，是次成交為將軍澳新都城三期4座中低層B室，實用面積406平方呎，屬兩房間隔。

單位在今年4月以628萬元叫價放盤，座向西北，望內園景，單位最終減價68萬元至560萬元求售，單位新近以557萬元沽出，呎價13,719元。

將軍澳新都城。（資料圖片）

扣使費料實賺10萬離場

據知，原業主於2025年2月以524萬元購入，持貨3個月，是次轉手帳面獲利33萬元，單位期內獲利6.3%。如扣除包括代理佣金10.81萬元及11.79萬元稅務等費用，料實際賺約10萬元。

劉浩勤續指，將軍澳新都城本月暫沽2伙二手成交，目前有61個二手放盤，入場費由560萬元起。