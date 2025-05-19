西沙第1B期SIERRA SEA加推136伙　折實均價11888元　入場325萬起

新地（0016）發展的西沙住宅項目第1B期SIERRA SEA 今日（19日）加推136伙，折實平均呎價為11,888元，較上一張價單加價1.5%，入場費325.89萬元。發展商表示，最快周末再展開銷售，不排除「曬冷」盡推，預告亦有加價空間。



新地代理執行董事陳漢麟表示，是次加推的4號價單提供136伙，包括14伙一房、105伙兩房及17伙三房，扣除最高15%折扣優惠，折實售價325.89萬元至1,094.89萬元，折實呎價9,951元至13,554元起，整批單位市值逾8.7億元。

另外，項目於昨日次輪銷售錄得大手買家連購5伙兩房，涉資2,550萬元，亦有買家連購3伙2房，涉資1,380萬元。

次輪銷售376伙單位沽清

新地副董事總經理雷霆表示，第1B期SIERRA SEA 昨日次輪376伙沽清，暫計項目累沽出逾1,300伙，吸金70億元。

他又指，近日港元拆息下跌，料供樓抵過租已經來臨；加上銀行定存息下跌，料資金重回住宅市場，下半年成交將暢旺。