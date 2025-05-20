美聯：首季私樓落成量逼近5500伙漲一成 新界區「零」落成
撰文：蔡偉南
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據美聯物業研究中心綜合屋宇署資料顯示，3月份私人住宅落成量共錄1,976伙，較2月1,624伙按月回升約21.7%，創3個月新高；若以今年首季合計，私宅落成量共錄5,486伙，較去年同期4,975伙上升約10.3%，惟較去年第四季13,340伙按季大跌約58.9%。
首季落成單位約93%屬九龍區 新界區「零」落成
美聯物業首席分析師劉嘉輝指出，若與差估署預測今年全年落成量20,862伙相比，佔全年目標約26.3%。回顧今年首季5,486個私宅落成量，大部份單位來自九龍區，該區共有5,121伙，即佔約93.3%；港島區錄365伙，佔約6.7%；至於新界區今年首季私宅單位「零」落成。
約4成單位已售出
今年首季私人住宅落成量中，約4成單位已售出。據美聯物業研究中心綜合《一手住宅物業銷售資訊網》及市場資料，截至今年5月18日，今年首季落成的5,486個單位中，約2,193個單位已售出，售出率約40%。
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