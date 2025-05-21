投資損手！631萬連租約蝕沽KENNEDY 38低層一房　4年帳輸逾兩成

二手市場疲弱，有投資者損手離場。當中堅尼地城KENNEDY 38有低層一房以「蝕讓價」680萬元連租約放售，最終以631萬元沽出，持貨4年帳面蝕178萬元。



「蝕讓價」連租約放售

利嘉閣地產分行分區董事黃祥湧表示，是次成交為堅尼地城KENNEDY 38低層N室，實用面積約300平方呎，屬一房連開放式廚房間隔，外望城市景觀。原業主最初以680萬元「蝕讓價」連租約放售，經洽商後以631萬元沽出，呎價約21,033元。

堅尼地城KENNEDY 38。

持貨4年帳面蝕178萬

至於，新買家為外區投資客，因見屋苑樓齡簇新，正對港鐵站出口交通方便，睇樓後即時洽購，料約有4厘租金回報。

據悉，原業主在2021年以約809萬元一手買入單位，持貨至今4年轉手，帳面蝕讓178萬元，單位期內貶值22%。不過由於單位用作收租，料租金可抵銷部分蝕幅。他補充，該屋苑現時有約10個單位放盤，入場費由約750萬元起。