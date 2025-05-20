區内客「520」買Yoho West送家人示愛　一手樓花業主逆市賺23萬！

「520」普通話發音與「我愛你」相近，故適逢5月20日，市場有買家特意買新樓予家人表達愛意。天水圍Yoho West一伙兩房單位最新以528萬元沽出，呎價約12,194元。原業主於2023年一手買入單位，持貨約一年半帳面逆市獲利23.1萬元，單位升值5%。



美聯物業分區營業經理湯少建表示，該單位Yoho West 3B座高層B6室，實用面積433平方呎，兩房間隔，向北望開揚景。原業主叫價約550萬元放盤，獲同區客垂青。據悉，新買家鍾情單位樓齡極新，特趁「520」特別日子購入單位贈予家人以表達愛意，最終經議價後單位成交價為528萬元，折合呎價約12,194元。

新盤樓齡不足一年、轉手帳賺23萬

資料顯示，屋苑於去年7月才正式落成入伙，樓齡不足一年。推售至今錄得約11宗二手成交，大多為蝕讓個案，蝕幅由1%至11%不等。

原業主於2023年12月以504.9萬元購入樓花單位，現持貨一年半易手，帳面成功獲利約23.1萬元，單位輕微升值約4.6%。

天水圍Yoho West。