長沙灣Belgravia Place II加推72伙　入場366.2萬　周六推售28伙

恒地（0012）長沙灣Belgravia Place II昨日（20日）加推5號價單涉及72伙，折實平均呎價18,188元，入場費366.2萬元起。另落實本周六 （24日）推售28伙。項目第1期將於7月31日落成。



今批加推單位戶型涵蓋開放式至兩房，實用面積由198至336平方呎，定價由409.2萬至706.7萬元，呎價由19,473至21,364元，扣除10.5%折扣，折實價由366.2萬至632.5萬元，折實呎價由17,428至19,121元。

據知，整個項目累售632伙，共套現近35億元。

恒地（0012）長沙灣Belgravia Place。

全盤248伙 設2伙連頂層特色戶

項目提供248伙，標準樓層一梯10伙，共用三部升降機，全盤單位實用面積由224平方呎至807平方呎，戶型涵蓋一房至四房，當中有2伙連頂層特色戶。

當中一房涉75伙、實用面積由224平方呎至299平方呎；兩房涉佔99伙、實用面積由312平方呎至385平方呎；三房涉佔72伙、實用面積由436平方呎至518平方呎；四房涉佔1伙、實用面積由807平方呎。