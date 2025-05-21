長沙灣Belgravia Place II加推72伙 入場366.2萬 周六推售28伙
撰文：黃祐樺
出版：更新：
恒地（0012）長沙灣Belgravia Place II昨日（20日）加推5號價單涉及72伙，折實平均呎價18,188元，入場費366.2萬元起。另落實本周六 （24日）推售28伙。項目第1期將於7月31日落成。
今批加推單位戶型涵蓋開放式至兩房，實用面積由198至336平方呎，定價由409.2萬至706.7萬元，呎價由19,473至21,364元，扣除10.5%折扣，折實價由366.2萬至632.5萬元，折實呎價由17,428至19,121元。
據知，整個項目累售632伙，共套現近35億元。
全盤248伙 設2伙連頂層特色戶
項目提供248伙，標準樓層一梯10伙，共用三部升降機，全盤單位實用面積由224平方呎至807平方呎，戶型涵蓋一房至四房，當中有2伙連頂層特色戶。
當中一房涉75伙、實用面積由224平方呎至299平方呎；兩房涉佔99伙、實用面積由312平方呎至385平方呎；三房涉佔72伙、實用面積由436平方呎至518平方呎；四房涉佔1伙、實用面積由807平方呎。
紀惠湯文亮第一滴血！腰斬五成賣中環地舖 曾指睇好中環街市活化400萬以下細價新盤成交量錄1164宗 創9年新高 屯門區最多交易區内客「520」買Yoho West送家人示愛 一手樓花業主逆市賺23萬！西沙第1B期SIERRA SEA加推最後80伙 入場325萬起 周六再賣241伙西九文化區住宅地擬7幢住宅大樓 涉1995伙、料2032年落成