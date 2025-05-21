紀惠湯文亮第一滴血！腰斬五成賣中環地舖　曾指睇好中環街市活化

本地老牌家族紀惠集團近月頻頻放售旗下物業資產，更錄得多年沽貨以來首宗蝕讓成交。紀惠集團持有的中環租庇利街一個面向中環街市的地舖，最新以「蝕讓價」3,880萬元沽出，呎價約2.52萬元。集團早於2011年1月斥資7,280萬元買入舖位收租，持貨勁蝕3,400萬元，舖位樓價大幅貶值近一半。



市場消息表示，涉及的舖位為中環租庇利街1至3號喜訊大廈地下B舖，建築面積約1,537平方呎，舖位面向中環街市，鄰近中環中心的停車場入口。舖位於今年3月推出市場放盤，最初叫價為4,200萬元，叫價已大幅低於買入價。放售2個月後近日獲新買家出價洽購，最終減至3,880萬元沽出，累減320萬元或7.6%，折合呎價約2.52萬元。

據悉，舖位目前由連鎖咖啡店J.Co Donuts & Coffee租用，每月租金約12.5萬元，料新買家可享3.9厘租金回報。

因看好中環街市活化入市、首度慘蝕近五成離場

資料顯示，舖位由紀惠集團於2011年1月斥資7,280萬元買入收租，當時集團曾表示因看好中環街市準備活化而入市。現持貨14年沽貨，帳面大幅蝕讓3,400萬元，舖位期内樓價蒸發46.7%。值得留意的是，紀惠集團在過去十多年沽售物業期間都未曾錄得虧損，是次為首次蝕讓離場。

中環街市

今年放售5項物業、套現逾6.4億

紀惠集團一直以長線投資房地產物業為主，在港持有多項貴重資產，並且甚少出售。不過，集團於去年起開始劈價推出物業放售；單計今年以來已售出5項物業，共套現逾6.4億元。

涉及的成交包括今年2月份以7,979.04萬元沽出位於灣仔新銀集團中心26樓全層集團總部；而在3月份則以1.94億元連租約沽金鐘甲級商廈遠東金融中心39樓全層，較早前叫價2.5億元大減逾兩成，同時以2.2億元沽出南區舂磡角道68至70號豪宅，較早前叫價3.8億元大減逾42%。

遠東金融中心。

湯文亮自住陽明山莊豪宅1.38億沽

當中最矚目為紀惠集團副主席及行政總裁湯文亮自用的大潭傳統豪宅屋苑陽明山莊一伙頂層相連大平層單位（Penthouse），在4月上旬以1.38億元沽出，呎價約29,896元。