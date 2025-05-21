400萬以下細價新盤成交量錄1164宗 創9年新高 屯門區最多交易
撰文：李明珠
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今年市場有不少細價新盤登場。美聯物業研究顯示，自今年2月財案推出新措施，將400萬元或以下物業印花稅降低至100元後，成功刺激400萬元或以下樓盤的一手成交量．截止昨日（19日），成交量於短短不足5個月共錄得1,164宗成交，較去年全年的1,127宗高出約3.3%，並已創自2016年後的9年新高，並為2013年一手銷售條例生效後的12年次高水平。
屯門最多400萬元或以下一手成交
美聯物業首席分析師劉嘉輝指出，若將上述1,164宗的400萬元或以下一手成交量按地區劃分，當中屯門最多，錄356宗；其次是元朗，錄210宗；第三位是大埔，則有209宗。不難發現，年內400萬元或以下一手成交量最多的10區中，集中新界區，尤其是西北區。
縱使如此，年內市區亦有部份新盤提供400萬元或以下成交，當中馬頭角(36宗)、筲箕灣(34宗)、長沙灣(12宗)、慈雲山、鑽石山及新蒲崗(11宗)亦躋身前十名。
↓↓400萬元或以下一手成交量按地區分布↓↓
五大項目佔近8成成交 屯門黃金海灣居首
若以400萬元或以下一手成交最多的5個新盤計算，截至5月19日為止，屯門黃金海灣系列(包括珀岸及意嵐)錄最多此類細價物業，其次是大埔上然第一期及第二期，第三位是元朗朗天峰，緊隨其後是十四鄉SIERRA SEA 1A及1B期，而第五位是天水圍YOHO WEST PARKSIDE。若以上述5個項目合計，共錄926宗400萬元或以下一手成交，佔同期全港同類銀碼1,164宗接近8成。
↓↓每年400萬元或以下一手成交量↓↓
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