薄扶林趙苑四房豪宅4000萬沽 持貨14年貶值34% 創屋苑最蝕紀錄
撰文：蔡偉南
出版：更新：
港島豪宅市場錄得大幅蝕讓個案，薄扶林趙苑一伙四房戶新近以4,000萬元賣出，原業主持貨約14年，帳面蝕讓2,044.4萬元，蝕幅高達33.7%，創該屋苑歷來最大蝕幅紀錄。
據市場消息，上述個案為趙苑2期1座頂層戶，實用面積2,753平方呎，採四房間隔，附設天台2,040平方呎。該單位早於2022年推出市場放售，當時索價7,500萬元，不過直至今年已劈價至4,500萬元，其後再減價至4,000萬元售出，成交呎價僅14,530元。
2011年買入價6044.4萬
原業主在2011年1月斥6,044.4萬元購入上述單位，持貨約14年帳面損手2,044.4萬元，蝕幅高達33.8%，為該屋苑歷來最大蝕幅。
趙苑位於薄扶林域多利道200號，早於1977年入伙，屋苑共有3期涉及16座，提供76個單，實用面積由586至6,002平方呎。該屋苑近期也有矚目成交個案，在今年6月份，有公司客擲8,000萬元連一個車位買入薄扶林趙苑一幢洋房，呎價約2.57萬元。單位業主為港交所（0388）主席唐家成，持貨25年轉手帳面獲利5,680萬元。
