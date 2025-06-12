公司客8000萬買趙苑洋房連車位　港交所主席唐家成25年帳賺5680萬

豪宅市場有價有市。有公司客擲8,000萬元連一個車位買入薄扶林趙苑一幢洋房，呎價約2.57萬元。單位業主為港交所（0388）主席唐家成，持貨25年轉手帳面獲利5,680萬元。



趙苑洋房連車位8000萬沽

是次成交為趙苑1期A型洋房雙號屋，實用面積3,114平方呎，單位早前以叫價1.1億元放盤，近期減3,000萬元，以8,000萬元連一個車位沽出，成交呎價25,690元。至於，新買家以公司名「ODBO INTERNATIONAL LIMITED」入市，其股東及董事屬同一許姓人士。

至於，該洋房原業主為港交所主席唐家成（TONG CARLSON），早於2000年6月以約2,320萬元買入，持貨至今25年，是次轉手帳面獲利5,680萬元，單位期內升值2.45倍。

港交所（0388）主席唐家成。

同屋苑同類洋房近期逾6000萬沽

此外，趙苑1期A型洋房雙號屋，實用面積3,114平方呎，新近則以逾6,000萬元沽出，原業主1999年買入價為2,080萬元。

趙苑位於薄扶林域多利道200號，由卓能集團興建，早於1977年入伙，分3期，設16座，提供76個單位。趙苑的實用面積由586至6,002平方呎，卓能集團創始人趙世曾亦居於上址。去年（2024年）12月卓能集團36周年，趙世曾在趙苑舉行《卓能物業推廣會》兼聖誕派對，女星范冰冰亦獲邀出席。