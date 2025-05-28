前特首董建華妹1.19億買中半山嘉慧園低層　呎價3.5萬較兄長平26%

中半山指標豪宅嘉慧園再錄名人入市，前特首董建華妹妹彭董小萍及相關人士新近擲1.19億元買入屋苑低層G室連同一個車位，上手持貨23年，是次轉手帳面9,772萬元。



值得留意，是次彭董小萍入市的成交呎價35,533元，較2021年董建華1.6億元買入同屋苑的呎價47,976元，大幅度低約26%。



據資料指，是次成交為中半山嘉慧園低層G室，實用面積3,349平方呎，屬四房間隔。單位於本月中旬以1.19億元連同一個車位沽出，呎價35,533元。至於，新買家以「富豪匯有限公司」 名義買入，其董事為彭董小萍（PENG, TUNGSHIAO PINGSHIRLEY）及彭士孝（PENG, SHIH HSIAOWILLIAM）。

前特首董建華妹妹及其兒子入市

值得留意的是，上述兩名董事與已故台企中國航運榮譽董事彭蔭剛兒子及妻子同名，而彭董小萍更為前香港特首董建華妹妹。

據知，原業主為公司客，早於2002年以2,128萬元買入上述單位，持貨至今23年，是次轉手帳面9,772萬元，單位期內升值約4.6倍。

前香港特首董建華。（VCG）

較兄長董建華4年前買平近26%

據知，前特首董建華於2021年透過首置名義以1.6億元買入嘉慧園低層C單位，該單位實用面積為3,355平方呎，平均呎價為47,976元，即其妹彭董小萍是次成交單位比起當年董建華買入單位呎價低約26%。

嘉慧園位於中半山馬己仙峽道3號，自1971年開始入伙。屋苑共有10座大廈，提供120個單位，嘉慧園屬區內知名豪宅之一，同時亦不少名人業主進駐，當中包括前特首、現任全國政協副主席董建華、藝人張家輝、霍英東家族等。

中半山嘉慧園。