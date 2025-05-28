李小龍與投資哲學　君子愛財取之有道｜汪敦敬

李小龍在武術上成就超卓，近年開始多人留意他的哲學成就！他的確是修讀華盛頓大學的哲學！李小龍很多哲學故事都流傳甚廣，而且十分有啟發性！有「智者飲茶的故事」、和「empty your mind」都是被多人引用的，今日我想介紹的電影《龍爭虎鬥》內的一段戲，內容更可以給投資者參考！我用來教我同事如何銷售之後，我發覺同様可以分享給參與投資朋友分享：



「龍爭虎鬥」那場戲，說主角李小龍在遇上一少年（由年輕的董瑋飾演），於是教授他踢腿：

李：踢我！踢我！

少年踢了一腳後…

李：那算甚麼？表演嗎？我們需要用激情！再來！

少年不忿被教訓，於是奮力再踢一腳！

李：我說的是激情內斂，不是憤怒！再來試試！

少年收斂心神，奮身踢出發現有勁的腿招，今次主角李小龍十分滿意，很高興地讚賞。

李：就是這樣！你覺得怎樣？

少年卻說：讓我想想……

李：不要去想！去感覺！這就如同一個指著月亮的手指，不集中精神你就只會看見手指，看不見月亮的榮耀，你明白了嗎？

你的眼睛任何時候都要叮著你的對手，甚至當你鞠躬時，就是這樣！

星光大道的李小龍雕塑。（Tyrone Siu／路透社）

故事說完，練武的心態和投資有什麼關係，當然完全一樣！

有些人投資太心雄！亦有些人投資太膽小！這些都是未戰先敗的性格！所謂「火燭鬼！」、「怕輸不敢贏？」都是EQ問題！

有人「貪贏不知輸！」，也有人意氣用事！一定要贏！今日仍未入市，見到樓價跌就幸災樂禍！

我認為財不入急門！

我喜歡人人一起賺錢！

上善若水！

見人賺就算自己無份都開心！始終社會越多人賺錢就越代表幸福！

做生意都要講耐性！其實也要講修養！

李小龍在《龍爭虎鬥》的經典一幕。圖片來源：https://bit.ly/2JddQiQ

以上李小龍的哲學故事，最精彩部份是：「這就如同一個指著月亮的手指，不集中精神你就只會看見手指，看不見月亮的榮耀」。很多人其實只是搏命賺錢！忘記了賺錢的真正目的！就好似只望手指而忽略了手指其實是指向月亮一樣！

賺錢目的，雖然每個人都不同，但大多數都是希望爭取幸福，和爭取幸福給予別人！

對自少要養家的人來說是非常重要！但不要忽略家庭和健康！

錢、價錢、和價值都是不同的東西，千萬不要迷失和混淆！

巧取豪奪者我們當然可以批判！但千萬別與擁有金錢的人對立，因不少富者也是白手興家取之有道的！盲目抗拒可能會令大家困在狹窄扭曲的空間中！

後記：李小龍雖逝世多年！

當日的董姓少年今日已經是電影特技界的一代宗師！人在，其實當年拍攝的青山寺也仍在！三大古剎風采依然！我上次因公職探訪青山寺的時候，有一群西方人組團想去尋找李小龍電影背景！一切場景完好保存！出名杯渡船師上岸之地和「回頭是岸」的名勝仍在，政府可以加快速度重整青山寺，一定可以得到更大旅遊號召！

（汪敦敬拍攝及提供）

（汪敦敬拍攝及提供）

（汪敦敬拍攝及提供）

（汪敦敬拍攝及提供）

【財經專欄】祥益地產總裁汪敦敬

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