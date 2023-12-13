名媛毛玉萍子1.02億沽嘉慧園　8年輸180萬　呎價低董建華單位三成

中半山指標豪宅嘉慧園新近錄得一宗蝕讓成交。據悉，該單位原業主為名媛毛玉萍的兒子俞俊材及其妻任靄婷持有，單位於2015年買入，業主持貨8年帳面蝕180萬元，呎價險守三萬關口，低前特首董建華2021年買入同屋苑單位逾三成。



據土地註冊處資料顯示，由俞俊材及其妻任靄婷持有的中半山嘉慧園中層H室新近以1.02億元成交，單位實用面積3,349平方呎，屬4房間隔。單位於本月初連同一個車位沽出，呎價30,457元。原業主早於2015年以1.038億元買入上述單位，持貨逾8年帳面180萬元，單位期內貶值約1.7%。

據當區代理指，上述單位原業主於去年中已經以1.65萬元放售，若以當前成交價作計算，即原業主累減6,300萬元，或38%。

毛玉萍兒子俞俊材及其妻任靄婷。(梁詠茵攝)

成交呎價比董建華2021年買入時低逾三成

嘉慧園位於中半山馬己仙峽道3號，自1971年開始入伙。屋苑共有10座大廈，提供120個單位，嘉慧園屬區內知名豪宅之一，同時亦不少名人業主進駐，當中包括前特首、現任全國政協副主席董建華、藝人張家輝、霍英東家族等。

若以前特首董建華於2021年買入嘉慧園單位作比較，董建華於2021年透過首置名義以1.6億元買入嘉慧園低層C2單位，該單位實用面積為3,355平方呎，平均呎價為47,976元，即俞俊材是次沽出單位比起當年董建華買入單位呎價低約36.5%。