紀惠湯文亮再減磅！7600萬沽北角地舖　一周連沽4舖套現2.5億

本地老牌家族紀惠集團加快沽售旗下物業，最新再以約7,600萬元沽出北角丹拿花園地舖。綜合過去一周，紀惠集團已沽出4個位於銅鑼灣、跑馬地、中環及北角的舖位，套現逾2.5億元。



最新沽出的舖位為北角丹拿道18號丹拿花園一籃子地舖，面積約12,617平方呎，近日叫價9,400萬元。有代理消息指，該舖位獲投資者以7,600萬元承接，成交呎價約6,023元。

2005年買入價5900萬

上述成交涉及丹拿花園地下7個舖位，目前7個舖位已全數租出，將連同現有租約一併出售，每月可為新買家帶來約30萬元的租金收益。該批舖位於2005年買入，當時買入價5,900萬元。舖位一直作收租用途，持貨20年獲利約1,700萬元。

北角丹拿道18號丹拿花園一籃子地舖，面積約12,617平方呎。

紀惠集團副主席及行政總裁湯文亮。

紀惠連環沽銅鑼灣、跑馬地、中環及北角舖位

紀惠集團近一周連環沽出4個舖位，套現逾2.5億元，如以1.1億元沽出銅鑼灣摩利臣山道凱利商業大廈3層巨舖。

另外兩宗則為蝕讓個案，包括以「蝕讓價」3,880萬元沽出中環租庇利街1至3號喜訊大廈地下B舖，集團早於2011年1月斥資7,280萬元買入舖位收租，持貨勁蝕3,400萬元，舖位樓價大幅貶值近一半；另一宗則為跑馬地景光街28至30號舖，以2,880萬元沽出跑馬地景光街地舖，較2008年8月買入價4,600萬元，帳面貶值約1,720萬元或37%。

中環租庇利街1至3號喜訊大廈地下B舖。

此外，紀惠集團副主席及行政總裁湯文亮自用的大潭傳統豪宅屋苑陽明山莊一伙頂層相連大平層單位（Penthouse），在4月上旬以1.38億元沽出，呎價約29,896元。