恒地長沙灣Belgravia Place I 獲批入伙紙　預告貨尾或加價3%至5%

恒地（0012）長沙灣Belgravia Place 今日（28日）公布最新消息，發展商表示項目一期已獲批入伙紙，預告貨尾不排除有3%至5%加幅。集團年內旗下紅磡MIDTOWN SOUTH第四期THE HADDON，以及長沙灣曉柏峰亦會入伙。



恒基物業代理董事及營業（一）部總經理林達民表示，項目一期暫累沽出514伙，合連項目兩期累沽647伙，吸金36億元，平均成交呎價約1.68萬元。由於第一期已獲批入伙紙，餘貨單位不排除有3%至5%加幅。項目關鍵日期為今年7月31日，預計9月可以交樓。

恒基物業代理董事及營業（一）部總經理林達民（右）。

林達民：料樓市明年或拾級而上

林達民又續指，紅磡重建項目MIDTOWN SOUTH（原稱必嘉坊）第四期THE HADDON涉453伙，料9月入伙；另長沙灣曉柏峰涉492伙，料於11月入伙。

至於後市方面，林達民表示目前樓價累跌約28%，部分新盤低於成本價，料下調空間有限。預計今年會消化更多貨尾，加上息口下跌及減息持續，樓價明年或拾級而上。