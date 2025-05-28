港島驚現「公屋價」私樓！北角納米戶218萬沽、14年來賣得最平
撰文：李煥好
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二手樓價繼續低位徘徊，市場現破底成交。北角春牧街單幢私樓港逸軒，錄得「公屋價」成交，一房納米單位售價低見218萬元，創屋苑近14年來入場費新低。長情業主持貨16年，單位升值50%。
世紀21日昇地產聯席董事蔡嘉駿表示，上述成交單位涉及港逸軒低層B室，實用面積約200平方呎，單位原則屬一房現改為開放式戶型。據悉，業主原叫價280萬元放售單位，最終減價62萬元至218萬元成交，減幅約22%，成交呎價10,900元。該成交價創屋苑近14年的最低入場費記錄，更貼區內公屋價。
長情持貨16載 帳賺73萬元
翻查資料，原業主於2009年8月以145萬元購入上址，持貨16年帳面獲利73萬元，期間單位樓價上升50%。
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