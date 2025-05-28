利嘉閣陳海潮：100元印花稅刺激交投　料次季樓價錄1.15%升幅

差估署公布的最新數據顯示，2025年4月份私人住宅售價指數報285.7點，較3月的284.7點反彈0.35%，除終止四連跌外，亦回升至近3個月高位。惟今年首4個月樓價仍然累跌1.21%，而若與2021年9月的歷史高位398.1點比較，樓價至今累跌達28.23%。



利嘉閣地產研究部主管陳海潮表示，4月份樓價表現較預期理想，反映關稅戰對本地樓市影響不如預期中嚴峻，加上100元印花稅放寬，激活買家入市，反令樓價企硬，出現久違了的反彈。



100元印花稅刺激交投

今年4月份樓價出現反彈屬超乎預期的理想表現，因反映3月下旬至4月上旬的實際市況並不樂觀，當時關稅戰一度越演越烈，並於5月初時令環破股市出現骨牌式急挫。相信月內樓價強勢部分原因是受100元印花稅擴至樓價400萬元物業所刺激，令入市轉趨積極，業主叫價亦相應企硬所致。

利嘉閣地產研究部主管陳海潮。

料次季樓價錄1.15%升幅

陳海潮料，差估署下次再公布的5月份樓價或將有適度修訂調整，樓價料保持平穩走勢；至於5月中下旬關稅戰緩和及拆息回落的即市實況，要待6月份的樓價指數才能實際反映出來，屆時6月份樓價升幅有機會擴大至0.8%，而次季樓價料錄得1.15%的升幅，帶動整個上半年樓價跌幅收窄至0.42%左右。

租金連升五個月 累漲0.94%

租金指數走勢方面，陳海潮認為強勢將會持續，差估署最新數字顯示2025年4月份租金指數按月升幅擴大至0.31%，錄193.7點，除連升5個月共0.94%外，亦為近4個月最大單月升幅，並創近7個月高位。

展望後市踏入5月份，租務已進一步起動，成為暑假旺季的前哨，預料未來兩月，即5月及6月，按月租金料分別再升0.5%及1%，帶動次季租金看升1.82%，而上半年料可累升2.14%。