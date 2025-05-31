呼吸Plan買#LYOS複式有着數？　2年後供唔起隨時銀主沒收｜燈神

上車買樓基本上都係每一個香港人的夢想，有邊個唔想用「蔗渣嘅價錢買到燒鵝嘅味道」。誠哥李嘉誠旗下長實集團（1113）過去不斷致力幫助香港人做業主，最近旗下洪水橋現樓新盤 #LYOS 又推吸睛嘅「呼吸Plan」，更加可以用月供9,000元買到過千萬複式單位。



零入息證明、零利息、免壓測，附帶折扣及傢俬優惠睇落就好似好着數，但這個「蔗渣價錢」享受到嘅「燒鵝味道」，原先燈神都睇到心郁郁，但後來發現原來入面都有不少陷阱。



#LYOS再推呼吸Plan 月供9000元買複式

長實旗下洪水橋現樓新盤#LYOS再度出招，繼早前4月份就開放式、一房至兩房戶，推出「9成按揭付款計劃」呼吸Plan後，喺星期一（5月26日）再就複式單位推出全新「複式9成按揭付款計劃」吸客賣貨尾。既然講得係呼吸Plan，即係買家係無須支付利息、無須入息證明，以及通過壓力測試。

如果真係有買家用呢個付款計劃買花園複式戶，就要透過發展商旗下財務公司「Starcom Venture Limited」，或發展商介紹嘅其他公司申請一個兩年期嘅9成按揭。不但可以獲得3.5%折扣優惠，同埋30萬元傢俱禮券或送贈全屋傢俱。最最最吸引嘅一點係，如果用呢個該計劃嘅買家，頭23個月都只需要月供9,000元！

#LYOS花園複式單位。

花園複式逆市加價2次至1355萬 推呼吸Plan「除笨有精」

咁樣聽落去燈神都真係有啲心郁郁，之後更加打開佢地價單望下有咩花園複式可以揀，已經開始幻想日日係花園曬太陽嘅日子。不過，燈神發現最新一張價單，淨低一個實用面積788平方呎嘅複式D座地下及1樓未賣走，仲附設一個面積362呎的私家花園。

而最有趣嘅地方係，呢個單位一年間先後兩次更改價單，之不過就唔係減價，反而係逆市加價！最新價單定價為1,355.3萬元，價單呎價為17,199元，以價單面價計，較2024年5月推出時的1,261.6萬元，足足高出超過90萬元，反映咗呢個單位不但無跟隨樓市下行向下調整定價，而且仲向上加價。

燈神細心一諗，而家咁多發展商都係劈價賣樓促銷，但長實竟然可以將一個複式戶逆市加價2次，再推出一個月供9,000元嘅呼吸Plan吸客，都可以話係「除笨有精」。

項目早前曾向買家提供「9成按揭付款計劃」呼吸Plan，最新更包含複式單位，月供9,000元。（價單資料）

項目早前曾向買家提供「9成按揭付款計劃」呼吸Plan。

月供9000實際僅買到218萬納米樓

燈神都有望過市場上會不會有啲月供9,000元就可以上車的私樓。最後俾燈神見到，一個樓齡22年、位於北角港逸軒的低層納米單位，實用面積約200呎、原則一房，最近以280萬元叫價放盤。原先想去再了解下，但最後俾人用218萬元買走咗，呎價10,900元。

代理朋友同燈神講，呢口價係創屋苑近14年最低入場費記錄，更加係貼區內公屋價。燈神亦都計過數，假設買家承造九成按揭，以當前的利率P-1.75%計，目前月供大約9,001元，睇嚟而家係香港想借盡9成，再用月供9,000元上車，都只能係買年過20年，實用面積不大的納米單位。

北角港逸軒納米樓218萬沽，貼區內公屋價。

月供9000元買千萬複式 兩年供款急升逾5倍

燈神亦都有同朋友討論過月供9,000元買過千萬複式呢個話題。朋友就話啦，雖然而家頭23個月月供係9,000元，但兩年蜜月期後就好大機會遇上息口急升的情況，因此需要轉按至傳統銀行。假設兩年後利息等因素無太大變化又成功轉按，以目前樓價約1,355萬元，以及住宅物業1,125萬至1,500萬元按揭成數最高8成計，屆時月供將升飆升逾5倍，至近5萬元。

供唔起變銀主盤 單位重回發展商旗下財仔「變相撻訂」

不過如果兩年後市況繼續下行，買家又未能成功轉按，就要面對高昂的每月供款，到時若果供唔起，單位就會淪為銀主盤，落入發展商旗下財仔手中，出現「變相撻訂」的情況。

項目去年錄14伙分層戶撻訂，發展商指會向撻訂買家追回差額。

誠哥提醒過市民買樓量力而為

而事實上，誠哥在2019年出席公司周年晚宴之前見傳媒時講過，當前世界一般經濟好複雜，提醒大家要小心，又叫香港人買樓要量力而為，表示買來自住分期付款無問題，但就叫人千萬唔好買嚟炒。

最後，燈神亦係到戴返個頭盔，假如你係實力買家無懼轉按或者抬錢上會，輕鬆月供9,000元買個花園複式單位，得閒係花園下曬太陽都未嘗不可。不過，最重要都係學誠哥咁講，要量力而為啊。