十家發展商貨尾1.35萬伙　貨多市不爽、絞盡腦汁賣新盤｜燈神

上周同大家討論過近期全新大熱樓盤透過「漸進性供款」、月供低至3,500蚊的「呼吸Plan」去吸客。為何發展商如何花盡「腦力」賣樓，相信都與樓市大插水近三成、市民對香港樓市信心存疑有關。而且最重要一個原因，相信就係本地一眾大型發展商備受壓力，因為佢地的貨尾量已經大幅攀升，所以咪要諗一系列「甜頭」吸引市民入市。



最近龍頭地產代理行中原就出咗一份報告，詳細講解咗本地一手新盤貨尾量的情況。當中最重要的數字是2025年第一季一手私人住宅新盤貨尾量22,654個，創2003年第四季22,485個後的21年按季次高，僅低於2023年第四季22,936個。

中原仲話，美國實施對等關稅政策，打擊全球經濟，股市波動，買家態度轉趨審慎，樓價調整持續，成交明顯放緩，仲估計今年第二季新盤貨尾將升到2.3萬個或以上。即係話未來兩個月內，如果一班發展商唔努力清貨，上述新盤貨尾量數字就會正正式式成為過去21年季度新高紀錄。

新盤貨尾量數據。（中原資料/香港01製圖）

十家發展商貨尾量合計13537伙

仲有資料顯示，合計十家香港主要發展商，目前已經推出多達200個樓盤，總貨尾量高達13,537伙，按季增加558伙。

新盤貨尾量數據。（中原資料/香港01製圖）

新地貨尾量最多3751伙

市場咁多貨尾，到底邊個先有最多貨呢？中原份報告的確好詳盡，睇返佢地資料，目前市場上最多貨尾的發展商，正正就是近期最花「腦力」諗計吸客的新地（0016），貨尾單位高達3,751伙。

連推大盤NOVO LAND、西沙SIERRA SEA共涉逾1.4萬伙

相信都係同佢地近年積極推出巨型住宅項目有關，例如2022年推出的屯門兆康大盤NOVO LAND，全盤有多達4,585伙，不過開售2年多以來，暫時累售大約3,500伙，仲有大約1,000伙待售或未推出。

至於新地近期推出的西沙大型住宅項目SIERRA SEA，全個樓盤分多期發展，總數多達約9,700伙，規模與十大藍籌屋苑海怡半島（9,812伙）相若，同時也逼近黃埔花園（10,431伙）、沙田第一城（10,642伙）的伙數。

香港主要發展商貨尾量數據。（中原資料/香港01製圖）

四叔金句「貨疏市爽，貨多市不爽」

規模如此龐大的樓盤，如果首輪賣樓觸礁，到時就會變成已故四叔金句所言，「貨疏市爽，貨多市不爽」，日後餘貨就會好難賣。講起四叔就要講一講佢地旗艦集團恒基地產（0012），目前佢地都有好多貨尾，僅次於新地、排全港發展商第二位，目前有多達3,260伙。

THE HADDON去年首輪開賣慘淡 至今累售兩成單位

有啲樓盤「個頭開得唔好」的確就好難賣落下，以恒基的紅磡重建項目MIDTOWN SOUTH（原稱必嘉坊）第四期THE HADDON為例，全盤453伙，本身就係2024年6月推盤，不過當時首輪推出63伙，首日只係賣得13伙，之後這個樓盤都冇乜新部署。而相隔大約10個月，目前至今累售94伙，佔全盤總數都只係約21%。

必嘉坊尚餘五期未推出

但唔好忘記，必嘉坊又係恒基旗下分期發展的大型住宅重建項目，涉及9幢住宅大廈、合共2,800伙，呢一刻只有推到第四期，即係話仲有五期仲未有推出，相信發展商又要再努力一點諗計賣樓。

MIDTOWN SOUTH第四期THE HADDON。

至於再睇睇其他發展商，其餘比較多貨尾就包括會德豐、信和（0083）、新世界（0017），貨尾量分別就有2,280伙、1,401伙、937伙。

柏傲莊III餘貨料未來一至兩年內重新銷售

但值得留意，新世界的貨尾數字係未計入柏傲莊III已取消交易但未重售的482個單位，而係2024年12月中，新世界就公佈過柏傲莊III將會喺2026年3月落成，所以預計未來一年至兩年內，柏傲莊III將會重新部署銷售。

而合計十家大型發展商，佢地貨尾量總數高達13,537伙，按季就增加咗558伙，平均貨尾比重高達17.5%。睇嚟各大發展商都要好好努力、盡力散貨。