恒生炒人！銀行「鐵飯碗」生鏽　Staff Plan上車員工變雙失｜燈神

世界難撈，除了有不少老店捱唔住要執笠之外，燈神又留意到最近連有金融「鐵飯碗」之稱的銀行界，都要為咗節省成本炒人。恒生銀行最近宣佈展開大裁員，聽講有個別部門更加炒最多一半人。



點解燈神會話銀行工係「鐵飯碗」？皆因除了薪高糧準外，銀行職員買樓更加可以用銀行為員工提供的「Staff Plan按揭計劃」，不但利息低、批得快，最重要係借錢可以唔睇入息，更加可以借足十成買樓。不過估唔到呢個「鐵飯碗」都有被打爛失業嘅一日，分分鐘仲要失去「Staff Plan」，或者要抬錢轉按，到時真係變「雙失」。



燈神之神湯文亮預言「銀行唔敢炒借咗自己錢嘅員工」

恒生銀行炒人呢期鬧得熱烘烘，燈神記得湯文亮博士係舊年有一篇專欄以「銀行是唔敢炒借了銀行錢買樓的銀行職員」為題，內容就講銀行員工向銀行借錢去買樓，銀行就唔敢炒呢類員工，擔心他們失去工作後沒有能力還錢，令銀行出現壞帳並影響聲譽。又話銀行對呢類員工是「隻眼開、隻眼閉」，更加講到如果樓價日後回升，就會即時炒咗呢類員工。

不過個情況係，樓價由高位累跌近三成，而家唔好講話樓價回升，就連止跌都未做到，恒生銀行就已經炒緊人。湯博士「銀行是唔敢炒借了銀行錢買樓的銀行職員」呢番說話，都可以話係「好嘅唔靈醜嘅靈」，呢個燈力就連燈神我都要甘拜下風，退位讓賢俾湯博士。

紀惠集團行政總裁湯文亮舊年有一篇專欄以「銀行是唔敢炒借了銀行錢買樓的銀行職員」為題，大講銀行員工借銀行錢去買樓。(羅君豪攝)

恒生銀行最近宣佈展開大裁員，聽講有個別部門更加最多炒一半人咁多。（AI製圖）

銀行職員按揭Staff Plan享「零首期」 最盡可借月薪120倍

恒生銀行炒人或者係個別事件，但銀行返工又真係着數多多，開頭講到的「Staff Plan按揭計劃」就係其中之一。

燈神睇返坊間資料指，呢一類的銀行職員按揭計劃，大多都是按揭利息較低、審批速度快，不但可以用於即供樓花或現樓，按揭成數最高可達樓價10成，即係「零首期」，但上限就需要在月薪的120倍內，最多貸款額2,000萬元，而最重要一點係唔需提供入息證明。

銀行職員按揭Staff Plan享「零首期」、最盡可借月薪120倍。（圖為恒生銀行）

銀行前線員工借240萬「無痛」上車

參考坊間銀行出納員（Teller），即係坐在櫃檯玻璃後面幫忙處理簡單存款、提款、轉帳、兌換外幣的員工，屬於銀行體係嘅基本工種。佢地月薪普遍為1.5萬至2萬元，假設貸款人月薪2萬元並使用「Staff Plan按揭計劃」買樓。估計在借足十成按揭、自身月薪120倍內計算，貸款人可以係唔睇入息證明情況下，「一炮過」借240萬元買樓。

以近期熱賣、位於大埔的新盤上然為例，首批價單最平一伙實用面積248平方呎、開放式樓花單位，當時折實入場費為238萬元。係排除基本使費下，一個月薪2萬元的銀行出納員，基本上可以無痛上車做業主。

銀行出納員（Teller）月薪普遍為1.5萬至2萬元。（AI製圖）

萬科大埔樓盤上然。（蔡偉南攝）

轉按要睇市況 分分鐘抬兩成錢上會

如果今次不幸被裁，恒生表示會全力支持Staff Plan按揭計劃嘅員工，幫助佢地紓緩即時財務壓力。就住上述「Staff Plan按揭計劃」問題，燈神亦請教過經絡按揭轉介首席副總裁曹德明。

曹生就話啦，面對呢一類用了「Staff Plan按揭計劃」而又不幸被裁嘅銀行員工，一般情況下，都會有3至6個月寛限期俾呢類員工，搵其他銀行就手頭上的物業重新承造按揭。

不過由於已經唔係銀行員工，所以手持的物業價值、按揭成數，以及按揭利率需要跟據當時市場而定。如果物業價值下跌，業主需要抬錢上會。以目前市況而言，不掛除要轉按時要多繳付樓價一至兩成方可轉按。假如物業價值大跌至無法轉按，建議可以與原本承造接揭的銀行重新相討。