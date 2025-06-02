西貢洋房8538萬沽　原業主4年前向TOM集團前CEO買入、終輸近四球

二手市場疲弱，西貢早禾路有雙號洋房新近以8,538萬元蝕沽，原業主4年帳面輸近四球離場。據知，原業主在4年前近樓市高峰位向TOM集團（2383）前首席執行官湯美娟及其丈夫買入， 當時湯美娟二人持貨近16年轉手，帳面大賺5,322萬元。



西貢雙號洋房8538萬沽

據資料指，是次成交為西貢早禾路18號早禾居一幢雙號洋房，實用面積3,970平方呎，屬三廳五房連工人房間隔，另連13,652平方呎花園，可望山海雙景，最新以8,538萬元沽出，呎價約21,506元。

至於原業主姓黃，在2021年3月以8920萬元買入，持貨至今4年轉手，帳面蝕讓382萬元， 單位期內貶值 4.3%。

早禾居位於早禾路18號，由大生地產分兩期發展，提供14座分層及50座洋房，提供78個單位。（代理提供相片）

TOM集團前高層湯美娟4年前大賺逾5322萬

值得留意的是，是次黃姓業主在4年前、即2021年近樓市高峰位接貨，當時業主為TOM集團（2383）前首席執行官湯美娟（TONG MEI KUEN TOMMEI）及其丈夫麥建光（MAK KIN KWONG），持貨近16年轉手，帳面大賺5,322萬元或約1.48倍。

至於早禾居位於早禾路18號，由大生地產分兩期發展，提供14座分層及50座洋房，提供78個單位。