港交所主席唐家成7000萬沽趙苑洋房　持貨25年升值4680萬

豪宅市場錄得名人沽貨個案。有代理消息指，港交所（0388）主席唐家成新近以約7,000萬元賣出薄扶林趙苑一幢洋房，持貨25年，帳面升值4,680萬元。



唐家成2000年買入價2320萬

據代理消息，上述個案為趙苑1期A型洋房雙號屋，實用面積3,114平方呎，早前叫價1.1億元，近期降價至約7,000萬元沽出，成交呎價逾2.2萬元。

翻查資料，該洋房原業主為交所主席唐家成，早於2000年斥資約2,320萬元買入。

港交所（0388）主席唐家成。

同屋苑同類洋房近期逾6000萬沽

此外，趙苑1期A型洋房雙號屋，實用面積3,114平方呎，新近則以逾6,000萬元沽出，原業主1999年買入價為2,080萬元。

趙苑位於薄扶林域多利道200號，由卓能集團興建，早於1977年入伙，分3期，設16座，提供76個單位。趙苑的實用面積由586至6,002平方呎，卓能集團創始人趙世曾亦居於上址。去年（2024年）12月卓能集團36周年，趙世曾在趙苑舉行《卓能物業推廣會》兼聖誕派對，女星范冰冰亦獲邀出席。