油塘曦臺海景三房782萬沽　業主帳面勁蝕逾六球半、夠買多一層樓

近年樓市下調，部分早年高價入市的業主需損手離場。入伙約五年的半新盤油塘曦臺，最新錄得一宗三房海景單位蝕讓個案。單位放盤一年半，減價約46.1%後以782萬元沽出，呎價12,452元，創屋苑二手呎價新低。原業主持貨五年，帳面勁蝕675.3萬元，樓價近乎腰斬。



市場消息指，上述成交單位為曦臺第1座高層A室，實用面積628平方呎，採三房間隔，外望海景。據悉，業主於2023年10月叫價1,450萬元放盤，惟未獲買家承接。放盤一年半經多次調整叫價，新近以782萬元成交，呎價12,452元。

成交單位為曦臺第1座高層A室，實用面積628平方呎，採三房間隔。（資料圖片）

持貨五年 帳蝕超過六球半

翻查資料，原業主於2020年以約1,457.3萬元購入單位，呎價達23,205元，持貨五年帳面蝕讓675.3萬元離場，期間單位貶值46%。

曦臺歷年百分百蝕讓 最甘蝕48%

據瞭解，曦臺歷年不乏二手成交個案，但全部需蝕讓。損手最多的一宗涉及1座29樓C室，實用面積716平方呎，於今年3月底以930萬元沽出，呎價12,989元，樓價蒸發48%。