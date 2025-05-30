將軍澳藍塘傲兩房天台戶撻訂　買家4年特長成交期　終輸兩球訂金

麗新（0488）及帝國集團合作的將軍澳藍塘傲，有兩房連天台戶買家在4年前入市時，當時採用1440天、即4年特長成交期，如今撻訂收場，料遭發展商沒收10%樓價，料涉及近200萬元。



採4年特長成交期入市

涉及為藍塘傲第1座18樓B室，實用面積684平方呎，屬兩房間隔，連365平方呎天台，單位於2021年5月以1,976萬元沽出、呎價約28,888元。

當時買家採「1440優先入住付款計劃」，買家需要在方簽署臨時買賣合約時繳付樓價5%，再在30日內繳付多樓價5%，最後在1440日內完成繳付餘下樓價90%。

麗新（0488）及帝國集團合作的將軍澳藍塘傲。

4年後棄購 料輸近兩球

該名買家同時獲發展商提供「提前付清樓價現金回贈」、「住宅停車位優先認購權」、「從價印花稅」津貼」優惠。不過，最新顯示為交易再未有進展，料該名買家在4年後棄購，不排除最終遭發展商沒收10%樓價，料涉及197.6萬元。