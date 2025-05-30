油塘「蝕讓之城」添新血　海傲灣一房435萬沽　一手貨六年貶34%

近年二手樓價調整，市場再錄蝕讓成交。油塘海傲灣一伙一房單位，最新以435萬元沽出，呎價16,477元。業主持貨超過六年，帳面慘蝕222.6萬元離場，單位期間貶值34%。



中原地產分區營業經理洪金興表示， 上述成交為海傲灣1B座中層E室，實用面積264平方呎，採一房間隔，可享海景。業主最初開價460萬元，最新微減約5.4%至435萬元易手，呎價16,477元。

據了解，原業主於2019年4月以657.6萬元買入單位，持貨逾6年，現轉手帳面需蝕讓222.6萬元離場，單位期內貶值34%。

海傲灣1B座中層E室，實用面積264平方呎，採一房間隔。（代理圖片）

今年成交全見紅 最甘一宗輸38%

如連同上述成交，海傲灣年初至今共錄14宗二手成交，全部均為蝕讓，蝕幅介乎18%至38%。

當中蝕得最甘一宗涉及1A座11樓B室，實用面積301平方呎，於今年1月底以430萬元沽出，呎價14,286元，單位六年間貶值38%。屋苑於2019年落成入伙，當年平均呎價逾2萬元。