觀塘半新樓慘輸！凱匯兩房962萬沽　上手持貨逾6年帳面蒸發近四球

二手市場續以蝕讓成交為主。觀塘半新樓凱匯一伙兩房連多用途房單位，最新以962萬元蝕沽。原業主持貨6年多轉手，帳面蝕392萬元或近29%離場。另屋苑至今暫錄26宗蝕讓，最勁一宗輸逾三成半。



中原地產分區營業經理洪金興表示，是次成交為觀塘凱匯3座極高層C室，實用面積597平方呎，屬兩房間隔連多用途房，擁梗廚，單位座向東方，望開揚遠景。

原業主最初以998萬元叫價，終劈價36萬元或4%，以962萬元易手，呎價16,114元。另據恒生網上銀行估價，上述單位估價為981萬元，即最新成交價較估價低19萬元或1.9%。

觀塘凱匯。

年初至今錄26宗蝕讓 最勁一宗輸近36%

據知，原業主於2019年4月以1,353.9萬元買入單位，持貨6年多，現轉手帳面需蝕讓391.9萬元離場，單位期內貶值近29%。

如連同上述成交，觀塘凱匯年初至今共錄26宗二手蝕讓，蝕幅6%至36%。當中最勁一宗蝕讓為5座49樓D室，實用面積593平方呎，原業主在2019年以1,473.7萬元買入，持貨6年轉手帳面蝕讓逾523萬元或近36%離場。