周末新盤錄230宗、按周跌25%　沙田UNI Residence首輪銷售沽六成

一手交投活躍。過去兩日（31、1日）新盤市場錄得約230宗成交，較上周的307宗下跌約25%。沙田顯和里UNI Residence展開首輪銷售110伙，連價單及招標單位共售出約六成。路勁地產及深圳控股（0604）合作發展的屯門掃管笏凱和山沽出11伙，吸金5,443.68萬元。



UNI Residence首輪銷售沽六成

萬科香港及永泰（0369）合作發展的沙田顯和里UNI Residence，上周六展開首輪銷售110伙，當中有100伙以價單方式發售，另招標10伙特色戶。發展商表示，首輪價單發售單位沽出約6成，另招標沽5伙套現逾3,800萬元。

當中最貴一伙為頂層連天台特色戶32樓A單位，亦屬項目唯一四房套單位，實用面積636平方呎，連326平方呎的私人天台，單位成交金額1,380萬元，實用面積呎價約21,698元。

萬科香港及永泰（0369）合作發展的沙田顯和里UNI Residence。

屯門凱和山沽11伙吸金5443.68萬

路勁地產及深圳控股（0604）合作發展的屯門掃管笏凱和山沽出11伙，吸金5,443.68萬元，成交價由420.8萬元至679萬元。當中，最貴一伙為第5座18樓A單位，屬三房一套間隔，實用面積700平方呎，以679萬元沽出，折實呎價9,700元。路勁地產銷售及市場推廣總監顏景鳳表示，5月銷情理想，共沽出128伙，套現逾5.57億元。

洪水橋#LYOS連沽4伙

長實（1113）旗下洪水橋新盤#LYOS推「9成按揭付款計劃」吸客，過去兩日連售出4伙，包括1伙花園複式戶、1伙分層一房及2伙分層兩房，成交價由400.3萬元至1,242.3萬元。

當中，最貴一伙為花園複式戶為複式D座53號單位，實用面積783平方呎，連306平方呎天台及100平方花園，成交價1,242.3萬元，呎價約15,866元。據知，#LYOS 至今累售324伙，套現逾20億元。

DOUBLE COAST I 兩房連開放式廚房810萬沽

由會德豐地產、恒地（0012）、中國海外（0688）及新世界（0017）合作發展的啟德DOUBLE COAST I 昨日亦一伙，涉及為第3座37樓K室，實用面積437平方呎，屬兩房連開放式廚房間隔，成交價810萬元，呎價18,535元。據知，整個項目累售145伙，套現近11.6億元。

恒地（0012）旗下啟德THE HENLEY系列近日更新價單及銷售安排，將餘下80伙貨尾單位劃一劈價17.5%，最新折實平均呎價19,531元，項目周六沽出78伙，套現超過6.1億元。