滶晨連沽5伙　四房大宅8530萬、呎價5萬　創港島南岸標準分層新高

由新世界發展（0017）、帝國集團、資本策略地產（0497）、麗新發展（0488）、港鐵（0066）合作發展的的黃竹坑港島南岸第5A期滶晨，最新沽出5伙，成交價2,611.7萬至8,530萬元、成交呎價介乎3萬至5萬元。



其中第1A座38樓P2室，實用面積1,706平方呎、4房雙套連工人房設計，連車位成交價達8,530萬元、呎價5萬元，成交價和呎價均創項目新高，創港島南岸標準分層單位(連車位)單一最高成交價。

滶晨本周透過招標3日，共售出24伙向深水灣景的大單位，合共套現逾13億元，每伙平均成交價近5,600萬元、平均呎價近4萬元。

項目設447伙

項目提供447伙單位，由1A及1B兩座大樓組成，其中1A座標準樓層最多5伙，1B座標準樓層最多6伙。戶型涵蓋兩房至五房，項目亦另設9伙複式特色戶。單位實用面積408至3,120平方呎，當中兩房涉266伙；三房涉112伙；四房涉67伙；五房涉2伙。

戶型涵蓋兩房至五房。

2021年擊敗5間發展商投得 補地價金額逾64億

港島南岸第五期可建樓面約63.6萬平方呎，由新世界發展（0017）、帝國集團、資本策略地產（0497），以及麗新發展（0488）合組之財團，於2021年1月擊敗其餘5間發展商投得，當時補地價金額逾64億元，每呎補價為10,119元，分紅比例為25%。