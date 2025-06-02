黃竹坑滶晨3日招標累沽24伙、吸金逾13億　周內上載首張價單

由新世界發展（0017）、帝國集團、資本策略地產（0497）、麗新發展（0488）、港鐵（0066）合作發展的的黃竹坑港島南岸第5A期滶晨，今日（2日）公布最新部署。發展商表示，項目獲不少中高產家庭客及投資客查詢兩房單位，最快周內會上載項目首張價單，當中包括兩房單位，同時最快24小時開放全新兩房單位示範單位。



三日招標累沽24伙、套現逾13億

新世界發展營業及市務部總監何家欣表示，項目三日招標累沽24伙，合共套現逾13億元， 每伙平均成交價近5,600萬元，平均呎價近4萬元，共錄5組大手富豪客。

項目設447伙

項目提供447伙單位，由1A及1B兩座大樓組成，其中1A座標準樓層最多5伙，1B座標準樓層最多6伙。戶型涵蓋兩房至五房，項目亦另設9伙複式特色戶。單位實用面積408至3,120平方呎，當中兩房涉266伙；三房涉112伙；四房涉67伙；五房涉2伙。

2021年擊敗5間發展商投得 補地價金額逾64億

港島南岸第五期可建樓面約63.6萬平方呎，由新世界發展（0017）、帝國集團、資本策略地產（0497），以及麗新發展（0488）合組之財團，於2021年1月擊敗其餘5間發展商投得，當時補地價金額逾64億元，每呎補價為10,119元，分紅比例為25%。